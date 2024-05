Paolo Demarchi al fianco dei candidati sindaci di Fossano e Saluzzo

Per il candidato consigliere regionale della Lega Paolo Demarchi continua l'attività di ascolto del territorio iniziata nelle settimane scorse. L'impegno entra ogni giorno più nel vivo tra impegni istituzionali e manifestazioni in Granda.



E anche la campagna elettorale è ormai in pieno corso.

Martedì 13 maggio a Saluzzo verranno presentate ufficialmente le liste per le elezioni Comunali del candidato sindaco del centrodestra Giovanni Damiano e ieri sera a Fossano quelle di Dario Tallone.

Entrambi gli incontri pubblici hanno visto l'appoggio e il sostegno di Paolo Demarchi.



Ma per Demarchi a Saluzzo la corsa raddoppia, siccome sarà anche candidato a consigliere comunale.

La corsa elettorale principale resta, però, quella al Consiglio regionale, dove ha già amministrato negli ultimi cinque anni insieme al governatore Cirio che anche in questa tornata elettorale sostiene.