Regionali, i candidati della Lista Cirio per la provincia di Cuneo

Sono state presentate in tutte le circoscrizioni elettorali, le liste dei candidati per la Lista Civica Cirio Presidente, Piemonte Moderato e Liberale, per le elezioni regionali dell’8-9 giugno 2024. I cinque candidati per la Granda sono Iole Caramello, Marco Gallo, Giuseppe Ghisolfi, Maria Laura Risso e Daniele Sobrero.

Questi i candidati divisi per provincia.

ALESSANDRIA

Bardone Gianluca

Cucinella Nicoletta

Storace Giorgio

Varese Paola

ASTI

Fea Andrea

Franco Roberta

BIELLA

Mazzone Andrea

Rocchi Elena

CUNEO

Caramello Iole

Gallo Marco

Ghisolfi Giuseppe

Risso Maria Laura

Sobrero Daniele

NOVARA

Colla Gabriella

Napoli Tiziana

Raso Stefano

TORINO

Agate Maria Katia

Assalto Ernestina

Avramo Alessandro

Bartoli Sergio

Bernardo Daniela

Boccardo Stefano

Camoletto Monica

Cappuccio Maria Donata

Castello Salvatore

Cavallo Maria Rita

Chiabotto Elisa

Cotterchio Adele

Delmirani Enrico

Guerrini Gianfranco

Macri' Manuela

Magliano Silvio

Massa Gregory

Sacco Rachele

Speranza Alessandro

Varaldo Tommaso

Vignale Gian Luca

VERCELLI

Ferraris Carolina

Morello Gian Mario

VERBANO CUSIO OSSOLA

Tognetti Paolo

Baldioli Patrizia