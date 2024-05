“Una scelta per il territorio”: il ministro Zangrillo a sostegno del candidato alle regionali Franco Graglia [FOTO E VIDEO]

La giornata in provincia di Cuneo per Paolo Zangrillo, ministro alla Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia, è cominciata ieri, venerdì 10 maggio, a Racconigi, presso il Teatro Soms in via Carlo Costa, dov’è intervenuto all’evento “Una scelta per il territorio”.

In quest’occasione è stato presentato il candidato capolista al Consiglio Regionale del Piemonte, Franco Graglia.

Guarda il VIDEO:

Hanno partecipato all’incontro anche il candidato al Parlamento Europeo Paolo Damilano e la candidata alle amministrative insieme a Graglia, la morozzese Delia Revelli.

La serata racconigese condotta da Enrico Inverso, componente del Consiglio direttivo provinciale di Forza Italia Piemonte ha visto la partecipazione di un folto pubblico, composto da molti giovani, ed è cominciata con la visita del ministro al locale distaccamento dei Vigli del Fuoco, dove il comandante Andrea Bordese ha mostrato le recenti nuove attrezzature acquistate e raccontato le attività della sua squadra.

Dal palco del teatro Franco Graglia poi ha esordito con grinta e semplicità: "Noi abbiamo l’esempio del nostro governatore Alberto Cirio e formiamo una grande squadra, dove il capitano può vincere la tappa, ma per vincere la corsa ci vuole un gruppo coeso. Siamo persone umili e di buon senso e cerchiamo sempre di dare una risposta ai problemi delle persone. L’esperienza non ci manca e siamo abituati ad essere molto concreti: abbiamo valori che ci contraddistinguono, rappresentiamo un partito moderato di centrodestra e ci mettiamo sempre la faccia in quel che facciamo, col massimo impegno”.

Apprezzati gli interventi del candidato alle Europee Paolo Damilano e di Delia Revelli, che hanno confermato l’appoggio alla candidatura di Franco Graglia in provincia di Cuneo, sottolineando entrambi il proficuo lavoro di Graglia in Regione Piemonte di questi anni, in virtù di una politica sana a contatto con la gente.

Il ministro Paolo Zangrillo ha chiuso l’evento con parole di stima per Franco Graglia e ottimismo rispetto alle prossime competizioni elettorali: “Franco Graglia interpreta perfettamente il profilo di un candidato di Forza Italia, essendo una persona attiva, che conosce il territorio e sa che per fare buona politica bisogna saper ascoltare i cittadini, e Franco è una persona che sa stare fra le persone. Queste elezioni sono un’opportunità per il Piemonte, dopo cinque anni in cui Alberto Cirio si è dimostrato un ottimo governatore: se verrà riconfermato, e ci sono tutti i presupposti perché ciò avvenga, si darebbe continuità alla politica regionale e la continuità è fondamentale in qualsiasi attività organizzativa o imprenditoriale, e anche nella politica”.

La serata è proseguita a Cervere, dove Franco Graglia è stato per anni sindaco e da dove ha iniziato la sua attività politica, con un incontro presso il salone parrocchiale di Piazza Umberto I.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Forza Italia Giovani provincia di Cuneo.