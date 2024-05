Calcio femminile: Freedom FC Women, Domenico Bonardi è il nuovo Segretario Generale

Importante ingresso nell'organigramma della Freedom FC Women: Domenico Bonardi è il nuovo Segretario Generale.

Dirigente sportivo di lungo corso e di comprovata esperienza, ha ricoperto il medesimo ruolo per ben 25 anni fra le fila del Fossano Calcio (dal 1998 al 2023, in Prima Squadra dal 2007-08), prima di approdare, per la stagione in corso, all'Asd Salice. Nel 2015, Bonardi è stato inoltre insignito in quel di Roma con la Benemerenza del CONI riservata ai dirigenti con più di 20 anni di attività.

“Ci tengo ringraziare la società Freedom FC Women, a partire dal Presidente Danilo Merlo che mi ha voluto fortemente, e sono felice di questa nuova avventura: conosco molti dei tecnici e delle figure all'interno del club e quindi sarà sicuramente più semplice poter iniziare al meglio questo lavoro. Ringrazio inoltre l'Asd Salice, nelle figure di Paolo Gattino e Danilo Toti, per avermi concesso l'opportunità , non da tutti, di svolgere questo tipo di attività. Spero quindi di poter dare il mio contribuito nel ruolo che ho accettato con entusiasmo di ricoprire”.