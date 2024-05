Sport & Scuola: il Liceo Scientifico Peano Pellico di Cuneo trionfa ad Alba e conferma il titolo regionale studentesco di volley

Grande soddisfazione, in campo sportivo, per i ragazzi del Liceo Scientifico Peano Pellico di Cuneo, capaci di conquistare, per il secondo anno consecutivo, il titolo regionale studentesco di volley.

Successo conseguito in una calda giornata pre-estiva sotto la tensostruttura degli impianti sportivi Kinder Village di Alba, a coronamento di un torneo combattuto.

Decisiva la vittoria contro la scuola I.I.S. Montalcini Acqui Terme, con il risultato di 2 set a 0.

"Un plauso ai nostri ragazzi, speriamo che possono ancora sorprendere e brillare in futuro. Grazie, vi voglio bene. Giovanni Arusa"