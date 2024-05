Volley, a Cuneo la F4 di Coppa Italia A2M. A tu per tu con...Granda Lab

Alla Final Four di Coppa Italia al palasport di Cuneo anche Marco Valle, titolare di Granda Lab

Il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per la città, ma anche per l’intero territorio

"La Coppa Italia rappresenta assolutamente un avvenimento molto importante per questa città che è storicamente legata a questo sport, e ospitare le final four di Coppa Italia crea anche un indotto per la città di Cuneo e le sue imprese".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta di questo territorio: qual è il suo rapporto con la pallavolo?

"Personalmente ho sempre praticato in modo molto amatoriale questo sport da ragazzo, ma nonostante non è stato il mio sport di punta seguo sempre con attenzione gli avvenimenti di carattere nazionale è il percorso che stanno facendo le squadre di Cuneo maschile e femminile"

Dopo l’abbandono di Piemonte Volley nel 2014 una nuova società, composta da personaggi giovani, sta lavorando e gettando le basi per far ritornare la città di Cuneo nel massimo campionato maschile di volley. Che cosa rappresenta una serie A1 per il territorio cuneese?

"Sicuramente la serie a 1 vorrebbe dire tornare agli antichi fasti della pallavolo cuneese, ma anche e soprattutto il coronamento di un sogno è il premio al duro lavoro che stanno svolgendo questi ragazzi che ho conosciuto personalmente al quale voglio fare il mio più grosso augurio di tanti tanti successi"