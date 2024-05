Volley A2M. Alla F4 di Coppa Italia si fa il mercato: lo schiacciatore di Porto Viro Sette giocherà a Cuneo

Le manifestazioni come la Coppa Italia, oltre ad essere un grande avvenimento sul campo, sono da sempre polo di attrattiva per gli addetti ai lavori che ne approfittano per incontrarsi e, spesso, portare avanti trattative di mercato.

Anche se Cuneo Volley non si è qualificata per la Final Four, i dirigenti sembra non siano rimasti a guardare in modo passivo.

Nella prima giornata della manifestazione, subito due "bombe" di mercato.

Prima è rimbalzata la notizia dell'addio a Mattia Gottardo, che sembrava invece destinato ad una riconferma sicura, poi sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni su chi sarà uno degli schiacciatori di posto-4 che prenderanno il posto di "Pupi", ma anche Botto (destinazione Acqui Terme) ed il greco Andreopoulos.

Ai più attenti non sarà sfuggito il contatto prolungato sul campo tra il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, e lo schiacciatore della Delta Group Porto Viro, Felice Sette. I due sono stati a parlare a lungo dopo la partita che la squadra veneta ha perso contro Brescia.

Nei corridoi del Palasport ha così preso a girare una voce sempre più insistente che, seppure non abbia l'ufficialità da parte della società piemontese, sembra dare per certo l'arrivo di Sette in maglia biancoblu per la stagione 2024/2025.

Dopo l’arrivo di Giulio Pinali in diagonale con Daniele Sottile, un altro colpo di mercato per la squadra di Matteo Battocchio che a questo punto disporrebbe di una batteria di schiacciatori dal braccio pesante, ma soprattutto dotati di un servizio decisamente ficcante.

E siamo solo alla prima giornata della Final Four: chissà che cosa ci riserva l'appuntamento con la finale.