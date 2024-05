Volley A2M. Lo schiacciatore Mattia Gottardo saluta Cuneo Volley. Botto ad Acqui Terme

Nel pieno svolgimento delle semifinali di Coppa Italia, in corso al palasport di San Rocco Castagnaretta, in tribuna stampa è rimbalzata una notizia di mercato che riguarda Cuneo Volley.

Tocca il reparto schiacciatori della squadra piemontese che, ricordiamo, nella stagione 2024/2025 sarà ancora allenata da Matteo Battocchio.

Il giovane Mattia Gottardo, la cui riconferma fino a qualche giorno fa sembrava scontata, non giocherà più a Cuneo. "Pupi", com'è soprannominato nella squadra cuneese, il prossimo anni giocherà in una delle due squadre con le quali ha aperto una trattativa: Reggio Emilia o Porto Viro.

Un altro addio sarà quello del capitano Iacopo Botto, che dovrebbe aver trovato un accordo con la società di Acqui Terme di A3, la quale pare intenzionata a costruire una squadra per tentare il salto nella categoria superiore

A questo punto sono tre le caselle da riempire per Cuneo in posto-4, anche se nei corridoi del palasport corre voce che almeno un atleta abbia già posto la propria firma in calce al contratto del presidente Gabriele Costamagna.