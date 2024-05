Volley B1 Femminile: ecco le 15 squadre che accedono ai Play-off e il Calendario; In palio 5 posti per l’A2

In cerca di un sogno chiamato A2. Il campionato di B1 di Volley Femminile ha esaurito la fase di regular season. Le prime tre squadre dei cinque gironi hanno staccato il biglietto per l’ultima fase stagionale, quella dei Play-off promozione. Ecco i 15 club che tenteranno la scalata alla seconda serie Nazionale: Centemero Concor. MB; Vicenza Volley, Giusto Spirito Rubiera; Azimut Giorgione, Volley 2001 Garlasco, FO.CO.L Legnano, Csi Clai Imola, GSO Villa Cortese, Rothoblaas Volano Tn, FGL Zuma Castelfranco, Energy System Catania, Angelini Cesena, Tenaglia Altino, Pieralisi Jesi, P. Podio Fasano.

In palio ora ci sono 5 promozioni in A2. Le quindici squadre qualificate sono suddivise in cinque raggruppamenti, con un mini torneo all’italiana dove ogni squadra disputa una gara in casa e una in trasferta. La prima in classifica di ogni gruppo sarà promossa in A2. Anche la Lpm Bam Mondovì attende di conoscere le ultime 5 squadre che potrebbero rappresentare potenziali avversarie delle pumine. Play-off attenzionati anche dal Casalmaggiore, che dopo aver venduto il titolo di A1 al Cuneo, ha già dichiarato di essere disponibile ad acquisire i diritti di una società di A2. Facile attendersi, pertanto, che la società lombarda proverà a convincere una neopromossa a cederle il titolo appena acquisito. Di seguito i raggruppamenti dei Play-off e il Calendario delle gare in programma:

GRUPPO 1 : CENTEMERO CONCOR. MB; VICENZA VOLLEY; GIUSTO SPIRITO RUBIERA

CENTEMERO C. MB VICENZA VOLLEY - VICENZA VOLLEY GIUSTO S. RUBIERA - GIUSTO S. RUBIERA CENTEMERO C. MB -

GRUPPO 2 : AZIMUT GIORGIONE TV; VOLLEY 2001 GARLASCO; FO.CO.L LEGNANO

AZ. GIORGIONE TV V. 2001 GARLASCO - V. 2001 GARLASCO FO.CO.L LEGNANO - GIUSTO S. RUBIERA CENTEMERO C. MB -

GRUPPO 3 : CSI CLAI IMOLA; GSO VILLA CORTESE; ROTHOBLAAS VOLANO

CSI CLAI IMOLA GSO VILLA CORTESE - GSO VILLA CORTESE ROTH. VOLANO TN - ROTH. VOLANO TN CSI CLAI IMOLA -

GRUPPO 4: FGL ZUMA CASTELFRANCO; ENERGY SYSTEM CATANIA; ANGELINI CESENA

FGL ZUMA CASTELF. ENERGY S. CATANIA - ENERGY S. CATANIA ANGELINI CESENA - ANGELINI CESENA FGL ZUMA CASTELF. -

GRUPPO 5 : TENAGLIA ALTINO; PIERALISI JESI; P. PODIO FASANO