Vollley Coppa Italia A2M. È il giorno delle semifinali: oggi si decidono le due finaliste

È il giorno della Coppa Italia. Al palasport di Cuneo è tutto pronto per accogliere le quattro squadre tra oggi e domani si contenderanno il titolo.

Alla vincitrice il lasciapassare per la Supercoppa Italiana di domenica 19 maggio a Grottazzolina, dove si sfideranno la vincente dei playoff, la Yuasa Battery Grottazzolina e la squadra che trionferà in Piemonte, In caso di vittoria dei marchigiani anche in Coppa Italia, la sfidante sarà l'altra finalista.

Nella cornice del Rondò di Talenti di Cuneo la Coppa Italia serie A2 2024 è stata presentata ieri sera, venerdì 10 maggio, alla presenza dei vertici della Lega Pallavolo Serie A maschile, con il presidente Massimo Righi ad introdurre l'evento.

Oltre, naturalmente, il presidente della società organizzatrice, Gabriele Costamagna, una nutrita schiera di autorità provinciali e regionali oltre naturalmente gli allenatori ed i capitani delle squadre partecipanti: Yuasa Grottazzolina, Consar Ravenna, Delta Group Porto Viro e Consoli Sferc Brescia.

Dopo il saluto delle istituzioni locali (Fondazione CRC con Mauro Bernardi, per il Comune di Cuneo l'assessore allo sport Valter Fantino, la Regione Piemonte con il consigliere Gagliasso, la Fipav Cuneo-Asti con la vicepresidente Giusy Bertolotto ed il Coni con Claudia Martin), la parola è passata ai protagonisti. Tutti entusiasti nel giocare in un palasport come quello di Cuneo, dove "trasuda emozione" .

L'assenza dei padroni di casa rischia di tenere lontano il grande pubblico, ma Cuneo Volley si è spesa al massimo per onorare l'evento. A tal proposito, il presidente Costamagna ha scherzosamente lanciato una provocazione al numero uno della Lega chiedendo che dal prossimo anno si preveda una sorta di Wild Card per la società organizzatrice.

Che continuerà a svolgersi a fine stagione. Pur essendo quello di quest'anno un esperimento, "come tutte le cose sperimentali ha bisogno di un tempo di rodaggio. E per noi - ha detto Massimo Righi -significa fare passare almeno tre anni".

Dunque, magari con qualche correzione, anche nella prossima stagione la Final Four di Coppa Italia di A2 si svolgerà a fine campionato.

Formula che sembra piacere agli allenatori, almeno a giudicare da quanto detto da quelli presenti: "Per esempio dà il tempo di fare "mercato" anche a chi dovrà affrontare la Superlega l'anno successivo", ha spiegato Marco Bonitta, head coach di Ravenna.

La parola ora passa al campo. Oggi alle 17 la rima sfida tra Yausa Battery Grottazzolina e Consar Ravenna, mentre alle 19.30 si gioca l'altra semifinale tra Delta Group Porto Viro e Consoli Sferc Brescia.

Nel pomeriggio, intanto, il piazzale antistante al palasport sarà invaso da 250 bambini che giocheranno a volley per qualche ora interamente dedicata allo sport ed al fairplay.

Biglietti in vendita su Livetcikte.it, e al botteghino. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming come sempre su Volleyball World Tv (commento tecnico del cuneese Liano Petrelli) e la finale di domani anche su Sky Sport Max con il commento di Stefano Locatelli ed Andrea Brogioni.