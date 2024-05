Attivisti ultraottantenni di Just Stop Oil tentano di spaccare la teca della Magna Carta - Video

(Adnkronos) - Armati di scalpello e martello hanno tentato di spaccare la teca che protegge la Magna Carta. Protagonisti un sacerdote di 82 anni e un'ex insegnante di biologia di 85, entrambi attivisti climatici del movimento Just Stop Oil.

I due - riferisce Sky news Uk -, Sue Parfitt e Judy Bruce, dopo aver intaccato il vetro hanno mostrato un cartello con la scritta "Il governo sta infrangendo la legge", in segno di protesta contro le nuove licenze per petrolio e gas.

Fermati dalla polizia e portati in commissariato, i due anziani attivisti sono stati poi rilasciati in serata, come si legge sul profilo social di Just Stop Oil che pubblica l'immagine dei due attivisti sorridenti davanti al posto di polizia.