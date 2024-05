Giro d'Italia, oggi ottava tappa: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Giro d'Italia 2024 affronta oggi l'ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 km. La frazione di oggi 11 maggio propone - in diretta tv e streaming - un durissimo arrivo in salita che può regalare un altro successo alla maglia rosa Tadej Pogacar, saldamente primo in classifica generale dopo la vittoria nella cronometro di ieri.

La tappa di oggi non dà tregua al gruppo sin dall'avvio. Le salite caratterizzano il percorso sin dalle prime fasi con il Gpm di seconda categoria fissato a Forca Capistrello al 37esimo km. Il GPM di Croce Abbio (terza categoria), a 40 km dal traguardo, può diventare il trampolino per una lunga fuga che potrebbe anche avere successo, con il placet dei big della classifica. Dopo 20 km di discesa, decisivi i 14,6 km della salita finale che, con pendenze tra il 7 e il 12%, porta al traguardo in una giornata che sarà vivacizzata anche dai traguardi volanti di Leonessa (con punti utili maglia ciclamino) e Pietracamela (abbuoni).

L'ottava tappa del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un'ora di 'Giro Mattina' su Rai Sport HD, che proporrà poi 'Prima diretta' per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 12.45. L'arrivo è atteso tra le 17 e le 17.30.

Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con 'Giro in Diretta' fino alle 16:15 e 'Giro all’Arrivo'. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.