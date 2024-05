MotoGp Francia, Martin domina la Sprint: ritiro per Bagnaia

(Adnkronos) - Il leader del mondiale Jorge Martin trionfa nella gara sprint del Gp di Francia. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Ducati Pramac, scattato dalla pole position, domina sin dalla prima curva e si impone davanti al connazionale e compagno di marca Marc Marquez, autore di una grande rimonta dal 13° posto. A completare un podio tutto spagnolo Maverick Vinales con l'Aprilia. Quarto posto per Enea Bastianini che, con la Ducati ufficiale, si lascia alle spalle altri due spagnoli, Aleix Espargaro con l'Aprilia e Pedro Acosta con la Gas Gas. Occasione sprecata da Marco Bezzecchi (Ducati, team VR46), scivolato a 4 giri dal termine, quando era in seconda piazza. Grande delusione per Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati ufficiale), ritiratosi al terzo giro, dopo una partenza disastrosa dalla seconda posizione, per un problema tecnico.