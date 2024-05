E' nata a Vinadio Fortinrete, la rete dei siti fortificati

Il 27 aprile scorso a Vinadio con la firma dello Statuto è stata costituita la rete dei siti fortificati, in breve Fortinrete. L’associazione ha avviato le sue iniziative in occasione del Convegno Europeo “I forti, luoghi di cultura e pace” svoltosi a Forte Marghera (VE) che ha visto riuniti, il 21-22 novembre 2019, le più importanti rappresentanze dei siti fortificati europei. Nel corso degli anni, Fortinrete è stata promotrice di incontri di studio, mostre temporanee e attività culturali comuni. Scopo dell’associazione, organizzazione di livello nazionale, è quello di promuovere iniziative comuni per la valorizzazione del patrimonio fortificato sia di carattere culturale che gestionale ed economico. La Rete si propone quindi come interlocutore nazionale con analoghe e consolidate reti europee di fortificazioni per promuovere iniziative comuni.

Le opere fortificate, realizzate in particolare nel 1800 e nel 1900, costituiscono un patrimonio di carattere storico, architettonico e paesaggistico di indubbio interesse e valore nazionale. Si collocano sia in ambito cittadino, costituendo parte integrante del tessuto urbano delle città, sia in ambito territoriale, ubicandosi dalle impervie vette dei monti fino agli assolati lidi del mare.

La Rete dei Siti Fortificati è costituita da soggetti che hanno la titolarità o la gestione di un sito fortificato, siano essi istituzioni pubbliche o associazioni di natura privata.

Attualmente i soci sono Socio rappresentante FORTE AURELIA ANTICA, Museo Storico della Guardia di Finanza Generale C.A. Bruno Buratti; FORTE MARGHERA, Fondazione Forte Marghera il Presidente arch. Stefano Mondini; FORTE BARD, Associazione Forte Bard il Presidente dott.ssa Ornella Badery; FORTE CADINE, Fondazione Museo Storico del Trentino il Direttore dott. Giuseppe Ferrandi; ROCCA D’ANFO, Comunità Montana Valle di Sabbia il Presidente Gianmaria Flocchini; FORTE TESORO, Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) il sindaco Raffaello Campostrini; FORTE ARDIETTI, Comune di Ponti Sul Mincio (MN) il Sindaco, Massimiliano Rossi; FORTE DI VINADIO, Comune di Vinadio (CN) il Sindaco, dott. Giuseppe Cornara; MEVE - MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA Comune di Montebelluna il Sindaco Adalberto Bordin; RIDOTTO SANT’ERASMO, Green Sant’ Erasmo il Presidente Diego Semenzato.

L’assemblea dei soci ha eletto per il triennio 2024-2026: - il Presidente, Gen. C.A. Bruno Buratti (Forte Aurelia, Roma); - il Vice-presidente, Ornella Badery (Forte di Bard, Aosta); - il Segretario/tesoriere, dott. Giuseppe Ferrandi (rete dei siti trentini); - ed il Coordinatore arch. Fiorenzo Meneghelli.

Diverse sono le iniziative che l’associazione propone e sviluppa. In particolare, FORTINRETE attiva, svolge e attua iniziative comuni rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio fortificato. Realizza studi e organizza incontri, convegni, progetti culturali sul patrimonio fortificato, rivolti più in generale alla promozione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico dei Forti. Sviluppa iniziative e relazioni per promuove e/o aderire a programmi e a bandi in ambito regionale, nazionale ed europeo finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio fortificato. Inoltre, aderisce a reti di livello europeo ed internazionale per condividere e raggiungere gli obiettivi sopra rappresentati.

Il programma per il 2024 prevede:

- “Fortezze aperte”, il 6 e 7 luglio (visite guidate e attività culturali in tutte i siti fortificati dei soci);

- Mostra temporanea dei soci della Rete dei Siti Fortificati in contemporanea nei vari siti FORTINRETE;

- l’organizzazione di un convegno di carattere nazionale a fine 2024;

- l’attivazione protocolli d’intesa con associazioni/istituzioni. La Rete dei Siti Fortificati, intende costituire nel panorama europeo, la prima organizzazione di livello nazionale costituita da soci che gestiscono siti fortificati, che opera in modo coordinato per la valorizzazione del patrimonio storico fruibile al pubblico con iniziative di carattere culturale.