Julia Roccuzzo vince il Fitness Model alla gara FNBB

Julia Roccuzzo, 26enne siciliana, ma cuneese d'adozione, ha vinto il primo posto nella categoria Fitness Model, alla gara FNBB tenutasi il 5 maggio a Crescentino, in provincia di Vercelli.

La ragazza che lavora come broker nel settore automotive, si è poi aggiudicata anche il terzo posto nella categoria Fitness Bikini e ancora il primo come “Miglior abito da sera e portamento” nella T Walk.

Julia ha raggiunto questo straordinario traguardo grazie al coaching del dott. Nicola Camera, gli allenamenti del PT e curatore d’immagine Gimmy Matarazzo e il supporto della cuneese Bioenergy Nutrition di Isabella Rosselli.