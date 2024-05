Assemblea dei soci di Banca d'Alba, approvato all'unanimità il bilancio 2023 [FOTO E VIDEO]

Nei padiglioni allestiti in piazza Medford è in corso dalle 8.30 di questa mattina l'annuale assemblea dei soci di Banca d'Alba, che conferma gli straordinari numeri di partecipazione con 11.493 presenti arrivati da ogni parte del Piemonte e della Liguria. Approvato all'unanimità il bilancio, con un utile netto registrato nel 2023 di 78,2 milioni, 54,7 milioni di euro a rafforzamento del patrimonio (70% minimo richiesto dalla legge), 3% a fondi mutualistici, 4% lordo come remunerazione ai soci sotto forma di dividendi e quasi 17 milioni di euro per beneficenza e mutualità.

"Vuole essere un momento di vera inclusione, a coronamento del percorso virtuoso che La Banca ha intrapreso negli ultimi mesi, ottenendo certificazioni e attestati di conformità per la parità di genere, la diversità e inclusione, la responsabilità sociale, etica e ambientale- spiega il presidente del Consiglio di amministrazione Tino Corvaglia -. Un bilancio eccellente che conferma e migliora i livelli straordinari dei principali indicatori espressi nell'esercizio record dell'anno precedente".



Continua la crescita dell'istituto anche in termini di espansione territoriale, che favorisce ulteriormente solidità e l'incremento del patrimonio. Ma tra i nuovi progetti e tra i più attesi è stato presentato quello relativo alla realizzazione del centro polifunzionale, un auditorium congressuale, che potrà ospitare le future Assemblee dei Soci, ma che verrà messo a disposizione di tutto il territorio.



Ecco un estratto della presentazione del presidente Corvaglia:



"Abbiamo inoltre incrementato del 20% le erogazioni di mutui alle imprese, così come i mutui Casa alle famiglie che sono stati concessi in maniera maggiore (+16%) rispetto a quanto avvenuto su base nazionale. Altrettanto importante il dato riferito ai 2000 mutui che sono stati rinegoziati per contenere l'impatto del rialzo dei tassi di interesse", ha affermato il direttore generale Enzo Cazzullo.



Ecco il suo commento: