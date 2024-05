Ultima occasione per acquistare Dogeverse: la presale sta per terminare

Il token DOGEVERSE ha raccolto oltre 13 milioni di dollari e si appresta a terminare la presale e a essere lanciato sugli exchange.

La meme coin ispirata allo Shiba Inu ha attirato l'attenzione dei trader, dei degens e degli appassionati del mercato cripto, grazie alla natura multi-chain del token Dogeverse. Molti ritengono che il progetto stia ponendo le basi per il futuro delle meme coin.

VAI ALLA PRESALE DI DOGEVERSE

Dogeverse aggiunge Solana alle blockchain

Alla fine del mese scorso, Dogeverse è stato portato anche su Solana, unendosi a un'economia digitale che ospita un TVL (Total Value Locked) di 4.078 miliardi di dollari, con 1,14 milioni di utenti attivi che effettuano transazioni giornaliere e oltre 2.500 sviluppatori attivi mensilmente.

Dogeverse esiste su più blockchain, quindi si può acquistare su Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BNB), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), Base (BASE) e Solana (SOL).

Attualmente venduto al valore di 0,00031 dollari, DOGEVERSE si trova nella sua fase finale di presale prima del listing su exchange e DEX.

Con molta probabilità, una volta sul mercato, la meme coin non tornerà più a questo valore così basso. Al contrario, il suo potenziale di crescita è illimitato.

Dogeverse ha venduto l'allocazione iniziale del suo soft cap di 200 miliardi di token dopo essere diventato virale al lancio della presale, avvenuto all'inizio di aprile.

Un milione di dollari è stato versato nel progetto appena 48 ore dopo l'avvio della presale. Il team ha esaurito i token assegnati alle prime due fasi del presale e ha superato di gran lunga le aspettative iniziali di una prima fase di 6 giorni.

Dogeverse è passato alla seconda metà della presale un giorno prima del previsto. Altri 200 miliardi di token sono stati venduti quasi interamente al pubblico.

Inizialmente, la conclusione della presale era prevista per l'11 giugno, ma a causa della domanda è probabile che la raccolta fondi finirà molto prima.

Inizialmente, i fondi provenienti da questi token aggiuntivi dovevano essere venduti su exchange decentralizzati (DEX) o centralizzati (CEX).

Ora verranno utilizzati per rafforzare la liquidità al fine di garantire un trading ad alto volume e capitale per i fondi di riacquisto.

I detentori di token possono anche fare staking dei loro DOGEVERSE su Ethereum per guadagnare ricompense passive.

Il team sta attualmente lavorando per agevolare il listing su CoinGecko e CoinMarketCap dopo la presale, mentre i successivi listing su DEX e CEX fanno parte della roadmap del progetto.

Cosmo: la nuova simpatica mascotte multi-chain delle criptovalute

L'appetito del mercato per le meme coin a tema canino è iniziato con Dogecoin (DOGE) alla fine del 2013. Dogecoin non ha avuto bisogno di presentazioni, in quanto basato su un meme virale conosciuto praticamente da chiunque sui i social media.

Da allora, diverse celebrità si sono appassionate alla meme coin originale, tra cui il CEO di Tesla Elon Musk, l'imprenditore americano Mark Cuban e i musicisti Gene Simmons e Snoop Dogg.

Dal momento che Dogecoin dispone di una sua blockchain proprietaria basata sulla rete Bitcoin, utilizza un meccanismo di consenso datato chiamato Proof-of-Work (PoW) per convalidare le transazioni, basato sul mining.

Questo significa che solo i miner con attrezzature potenti potranno effettuare il mining di Dogecoin. Inoltre, come per il Bitcoin, anche il mining di DOGE consuma molta energia.

Dogecoin è stato seguito da Shiba Inu (SHIB), Floki (FLOKI), Bonk (BONK) e DogWifHat (WIF). Tutti fanno riferimento ai meme originali virali basati sulla razza canina Shiba Inu, ma sono tutti costruiti sulla blockchain Ethereum o sulla sua rivale Solana, entrambi meno impattanti sui consumi energetici rispetto alla rete Bitcoin.

Tuttavia, finora, nessuna delle meme coin sopraelencate ha seriamente sfidato il dominio dell'originale. Dogeverse spera di cambiare questa situazione.

Al centro del Dogeverse c'è il nostro amico a quattro zampe Cosmo. Nato in una supernova, Cosmo ha scoperto di avere un'abilità unica: il potere di viaggiare nel multiverso.

Ora esiste in una rete multichain che si estende su sei blockchain, nessuna delle quali utilizza il meccanismo di consenso PoW, rendendolo più pulito ed ecologico.

L’estate sarà la stagione di Dogeverse?

Le meme coin possono crescere esponenzialmente quando Bitcoin ed Ethereum aumentano di valore e crollare quando il valore di queste scende.

Dogeverse però può sfruttare due eventi: il completamento dell’halving del Bitcoin e la possibile approvazione degli ETF Spot Ethereum da parte della SEC dagli Stati Uniti.

La possibilità di staking e la natura multichain senza soluzione di continuità di Dogeverse, potrebbero aiutare il progetto a crescere subito dopo il lancio.

