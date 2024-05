Sabato 25 maggio si svolgerà l’evento “L’uomo preistorico nei boschi dell’Alta Langa”, un doppio appuntamento per le famiglie con bambini, per docenti e per le altre figure adulte della Comunità Educante, con due repliche, una al mattino e una al pomeriggio.

Si tratta del secondo educational day per il progetto Nessuno resti indietro, e concerne la tematica “Natura, ambiente e sviluppo sostenibile“. L’attività è a cura dell’associazione Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea in collaborazione con Adventure Experience by Guido Camia.





QUANDO E DOVE

Il ritrovo è davanti alla Cascina del Pavaglione (adiacente a Via Trezzo Tinella 19, San Bovo di Castino, 12050) alle 10.30 per la replica del mattino e alle 15.00 per la replica del pomeriggio.

La giornata, infatti, sarà divisa in due repliche distinte.

La mattina è dedicata prevalentemente alla formazione dei docenti e alle figure educanti della Comunità (ma è comunque aperta alle famiglie con bambini che si volessero aggregare):

dalle 10.30 alle 11.15 breve passeggiata naturalistica dalla cascina del Pavaglione in direzione del Bricco Boscasso.

dalle 11.15 alle 12.30 incontro con l’uomo di Neanderthal e breve approfondimento sull’evoluzione umana e sulle diverse specie di ominidi.

Il pomeriggio è dedicato prevalentemente alle famiglie con bambini (ma è comunque aperto ai docenti che potessero solamente al pomeriggio):

dalle 15.00 alle 15.45 breve passeggiata naturalistica dalla cascina del Pavaglione in direzione del Bricco Boscasso.

dalle 15:45 alle 17.00 incontro con l’uomo di Neanderthal e breve approfondimento sull’evoluzione umana e sulle diverse specie di ominidi.





PRENOTAZIONI

L’evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente poiché sono possibili variazioni di programma in base alle condizioni meteo, essendo un evento outdoor.

Il numero massimo è: 50 partecipanti tra adulti e bambini, suddivisi tra i 25 per la replica del mattino e i 25 per la replica del pomeriggio).

I cani sono ammessi con guinzaglio e museruola annessa in caso di necessità.

Per prenotare: www.ambientecultura.it sezione EVENTI (scegli l’evento dall’elenco in ordine cronologico)

Link diretto: http://ambientecultura.it/events/luomo-preistorico-nei-boschi-dellalta-langa-educational-day-natura-ambiente-e-sviluppo-sostenibile/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR00iRavYEuQpATWvZB_4orWYsa90r1afKZU-BO4BY91-Wa8n9UoCPuotxA_aem_AVtHwdM6ZEsn1FEhLd57wvrJZvRXk3AKCsLeRocgFwB-cFoVOnwHmJkEkdKX0KylMMYQAXAEFyjz0ZZ_3vJFT9U7

WhatsApp ( solo messaggi scritti ): 3926320333





CONTATTI

Pagina Facebook: Nessuno resti indietro - progetto

Indirizzo email: progetto.nessuno.indietro@gmail.com

Iscrizione alla newsletter: http://eepurl.com/iA070Y





IL PROGETTO

Nessuno Resti Indietro è un progetto che coordina figure impegnate nell’area dell’Alta Langa per formare una Comunità Educante. L’obiettivo è consentire ai bambini di riscoprire e riappropriarsi del proprio territorio. Questa iniziativa mira a promuovere una crescita culturale e sociale condivisa tra figure educanti, genitori e bambini.

Il progetto vede la partecipazione attiva di diverse enti e associazioni, tra cui il Cinema Vekkio di Corneliano (nelle vesti di capofila) , insieme a diversi partner tra cui Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea, Istituto scolastico di Bossolasco-Murazzano, l’Istituto scolastico di Cortemilia-Saliceto, Unione Montana Alta Langa, Consorzio Socio Assistenziale, ASL CN2 – SERD, Associazione Don Verri APS, Cooperativa Operatori Sociali COS, e l’Associazione culturale Sphaeristeryum.

La collaborazione di queste organizzazioni contribuirà a creare un ambiente educativo sinergico, promuovendo una visione condivisa del territorio e favorendo la crescita dei giovani attraverso la cultura e la socializzazione.