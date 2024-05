Saluzzo, i prossimi appuntamenti al Cinema Teatro Magda Olivero

Venerdì 17 maggio alle 21 arriva sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero la Compagnia Le Cercle Rouge di Busca, con “Due donne… forse tre!”, all’interno della stagione di teatro amatoriale organizzata da Ratatoj APS.

L'installazione video-teatrale è una pièce ambientata nel 1977 ed è incentrata sul tema del “fare teatro” degli anni Settanta attraverso tecniche di improvvisazione e di nuove interpretazioni di testi classici. Tre aspiranti attrici insieme a due esponenti delle avanguardie artistiche del movimento studentesco cercano di allestire uno spettacolo su Antonio e Cleopatra di Shakespeare in un convento occupato. Un happening dove non c’è un programma prestabilito e tutto può succedere.

Sul palco saliranno Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Claudia Ponzalino e Corrado Vallerotti. La drammaturgia è di Laura Chiotasso, la regia di Costantino Sarnelli e le musiche in scena di Diego Ponzo.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Info e prenotazioni: primoatto2011@libero.it. Tel: 347 7224307.

Sabato 18 e domenica 19 maggio si terrà a Ostana, presso lo spazio Lou Pourtoun, il laboratorio Rap tenuto da Militant A, pseudonimo di Luca Mascini. Il residenziale è gratuito, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni e si inserisce tra le azioni del progetto “Esprimere Futuri” di Ratatoj APS.

Militant A, classe 1966, è un rapper, scrittore e arteducatore, il cui ruolo nel panorama italiano inizia negli anni ‘80 quando è Dj a Radio Onda Rossa. Prima con gli Onda Rossa Posse e poi come fondatore e voce degli Assalti Frontali ha portato in tutta Italia l’urgenza espressiva del più impegnato hip hop, diventato simbolo di coerenza e impegno sociale. Il laboratorio intensivo approfondirà il linguaggio musicale, in particolare il rap.

Per iscriversi al residenziale è necessario compilare il seguente modulo: https://shorturl.at/fgG08 o alla mail info@ratatoj.it

Il progetto “Esprimere Futuri” promuove l’educazione inclusiva di giovani dai 15 ai 25 anni, con pratiche arts based per immaginare nuovi scenari e stimolare il pensiero critico. Le azioni del progetto nel 2024 sono state già numerose, a partire da febbraio con un laboratorio audio-visivo rivolto alle scuole e un hackathon di riprogettazione degli spazi del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Gli obiettivi del progetto sono numerosi, in particolare si propone di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, favorendo spazi di confronto aperto con gli altri e di dialogo tra pari, utilizzando pratiche arts based di immaginazione di futuri possibili come strumento per stimolare il pensiero critico e per problematizzare il contesto in cui si vive immaginando nuovi scenari. Il progetto vuole garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti, promuovendo e sviluppando l’integrazione sociale e l’educazione inclusiva, anche attraverso interventi di accompagnamento e di inclusione a favore dei giovani Neet (dall’acronimo inglese di Not [engaged] in Education, Employment or Training). Si propone infine di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, contrastando le condizioni di fragilità e di svantaggio al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; sviluppando e rafforzando i legami sociali, all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate.

“Esprimere Futuri” è un progetto di Ratatoj APS, realizzato grazie al contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Regione Piemonte e con il sostegno di Fondazione CRC, in partnership con B612 Lab APS, Consorzio Monviso Solidale, Cooperativa Armonia, Cooperativa Caracol, Società Solidale CSV di Cuneo, Antagonisti, Cooperativa Viso a Viso, Istituto di Istruzione Superiore “I.I.S. Soleri-Bertoni” e con i comuni di Saluzzo, Ostana, Melle, Rifreddo, Verzuolo, Revello, Costigliole Saluzzo, Paesana, Isasca e Venasca.