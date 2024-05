Ecco la lista civica "Cirio presidente" per la provincia di Cuneo

L'appuntamento è per le 18:00 di martedì 14 maggio presso la Sala Miretti di Savigliano. A quell'ora sarà ufficialmente presentata la lista civica “Cirio presidente. Piemonte moderato e liberale” che correrà alle elezioni dell'8 e 9 giugno in provincia di Cuneo. Sarà presente per l'occasione anche il governatore Alberto Cirio che, con un progetto che guarda alla società civile per andare oltre gli steccati ideologici, illustrerà l'importanza della lista civica nello schieramento di centrodestra.

Con Cirio interverranno i candidati per la provincia di Cuneo: Marco Gallo, sindaco di Busca, Iole Caramello, sindaca di Frabosa Soprana, Maria Laura Risso, consigliera comunale di Cuneo, Daniele Sobrero, consigliere comunale di Alba e Beppe Ghisolfi.

Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco e coordinatore della lista: «Manca sempre meno a questo importante appuntamento elettorale. Vi invitiamo a partecipare numerosi per comprendere appieno l'importanza della nostra lista civica "Cirio Presidente". Le liste civiche rappresentano un ponte fondamentale tra la politica e la società civile, portando avanti valori di moderazione, libertà e progresso. Non mancate, vi aspettiamo per condividere insieme questo momento significativo per la nostra regione!».