Federica Barbero: una voce per il Piemonte e l'Europa con Fratelli d'Italia

L’architetto Federica Barbero, candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, sia per le elezioni della Regione Piemonte (su Cuneo e Provincia), che per le europee, nella circoscrizione nord-ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria), esprime un profondo ringraziamento al suo partito per l'opportunità che le è stata offerta.

“È con viva soddisfazione – afferma Barbero - che ho accolto la proposta del mio partito, Fratelli d'Italia, di candidarmi alle elezioni regionali che si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno in concomitanza con quelle europee.

Considero questo nuovo incarico come un riconoscimento per la dedizione e la serietà che ho dimostrato nel lavoro sul territorio e l'aggiungersi all'indicazione della mia persona per un auspicabile seggio al parlamento europeo, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata nel proseguire il mio impegno a favore dei territorio”.

La lista di Fratelli d'Italia, per le elezioni europee, come in tutte le circoscrizioni italiane, anche in Piemonte sarà capitanata dalla Premier Giorgia Meloni.

Federica Barbero da un anno è la responsabile regionale del 'Dipartimento spettacolo teatro e valorizzazione del territorio per Fratelli d'Italia'.

“Provengo da una solida esperienza nel mondo del lavoro come libero professionista fin da quando mi sono laureata, il mio desiderio è di portare questa mia esperienza in Europa.

Le mie radici - conclude Federica Barbero - discendono dal mondo contadino, una parte della mia identità di cui sono profondamente orgogliosa.

La mia filosofia di agire con concretezza, rispettando il lavoro e amando profondamente il territorio, incarna al meglio i miei valori.

Inoltre, tengo particolarmente a sottolineare il mio impegno nel mondo del sociale e il desiderio di essere una portavoce per coloro che ne hanno più bisogno".