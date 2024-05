Il PD invita ad “Aperitivo Europeo” giovedì 16 maggio al Circolo di Savigliano

Le attività del Circolo di Savigliano del PD si concentrano sul doppio appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno p.v. Come è noto, si voterà per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e, in Piemonte, per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri Regionali. Una serie di iniziative e di gazebo verranno organizzate nelle prossime settimane per promuovere il programma e i candidati del Partito Democratico alle due elezioni.

Il prossimo Giovedì 16 Maggio dalle ore 19 in avanti, è in programma un incontro chiamato “Aperitivo Europeo”, nel contesto della bella piazza Turletti, in collaborazione con il Caffè Intervallo, di fronte al Teatro Milanollo, si susseguiranno i candidati del PD al Parlamento Europeo, Antonella PARIGI e Fabio PIZZUL per dialogare in un incontro aperto con la cittadinanza dell’importanza di questo voto, delle sfide e dell’Europa che vogliamo e desideriamo costruire. Non è indifferente quale visione di Europa emergerà con il voto di giugno ed è importante aver modo di approfondire i temi principali che sono in gioco.

Nell’ambito della serata, che prevede appunto di condividere insieme un aperitivo con intermezzi musicali e i vari interventi che si susseguiranno, saranno presenti anche i candidati della lista del Partito Democratico a Consiglieri Regionali del Piemonte: Daniela Blengio, Ivana Borsotto, Mauro Calderoni, Franca Giordano, Maurizio Marello, a sostegno della candidatura a Presidente del Piemonte di Gianna Pentenero.

L’appuntamento è quindi in piazza Turletti giovedì 16 dalle 19 in avanti, con musica e un aperitivo insieme per iniziare la campagna elettorale per le Europee e anche per le Regionali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.