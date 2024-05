La Pro loco di Brondello premia Franco Graglia (FI) per il suo impegno

“Per noi Franco Graglia è il numero uno, per questo abbiamo voluto donargli la tessera numero uno dei soci onorari”. È così che Gino Roera - presidente della Pro loco di Brondello - spiega perché l’associazione ha voluto consegnare una targa e una tessera dal numero molto significativo, al vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte.

“Graglia - prosegue il presidente Roera - è sempre stato molto vicino alla nostra Pro loco e presente sul nostro territorio. E lo ha fatto come rappresentante delle istituzioni e anche come amico attento alle nostre esigenze e pronto a darci un aiuto. Per questo abbiamo voluto premiare il suo lavoro serio e concreto, in mezzo alla gente e a favore di una provincia, la Granda, per la quale Franco Graglia si è sempre messo a disposizione per poter essere utile al territorio e alle persone”.