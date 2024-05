Matteo Gagliasso al Raduno Alpino di Vicenza: “Si celebra il valore degli Alpini, storia e futuro per il Piemonte”

“ Sono profondamente consapevole del significato storico e dell'importanza dei valori degli Alpini per il territorio piemontese, e sapere che il prossimo anno il raduno nazionale degli Alpini farà ritorno in Piemonte, nella città di Biella , e’ motivo di soddisfazione.

La storia del nostro territorio e del suo legame con gli Alpini risale alla metà del XIX secolo, quando la linea ferroviaria fu estesa da Savigliano a Cuneo, inaugurando una nuova era per la regione ” ha detto Matteo Gagliasso, candidato per la riconferma in Regione con la Lega Salvini Piemonte.

“Il raduno nazionale degli Alpini rappresenta un momento fondamentale per l'intera comunità, un'occasione per ricordare i caduti, riaffermare i valori di solidarietà e rinnovare l'orgoglio di far parte di questa storica associazione. Per noi giovani è occasione per rammentare l'importanza di mantenere viva la memoria dei sacrifici dei soldati alpini di oggi e di ieri.