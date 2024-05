Villanova Solaro, Gabriele Giletta (Lega) presenta la sua squadra

Gabriele Giletta, 23 anni, perito agrario e laureando alla facoltà di Agraria. Conduce insieme alla famiglia un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo-zootecnico in paese.

Nonostante la giovane età non è nuovo alla politica: alle spalle ha già diversi anni di militanza in Lega e di collaborazione in Consiglio Regionale.

“Mi candido su invito di tanti amici e concittadini per offrire una ventata di novità che permetta il ricambio generazionale dopo oltre trent’anni di continuità amministrativa”.



LISTA “INSIEME PER VILLANOVA”



Candidati Consiglieri:



- Candellero Loredana detta “Lori”, 53 anni. Impiegata



- Concordano Daniele, 51 anni. Impiegato



- Lomello Enrico, 50 anni. Operaio Selghis



- Marchisone Daniele, 39 anni. Imprenditore agricolo



- Mottura Patrizia in Barberis, 54 anni. Operatore socio-sanitario (Oss)



- Pungitore Giuseppe, 73 anni. Pensionato



- Rosso Mauro Biagio, 56 anni. Operaio



- Testa Giancarlo detto “Carlo”, 46 anni. Operaio



- Tognoli Stefano, 32 anni. Operaio edile



- Vanzetti Marco, 40 anni. Imprenditore agricolo