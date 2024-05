Cuneo Volley completa il 6+1 del 2024/2025: ingaggiati il libero Cavaccini e lo schiacciatore Allik

Tra gli spettatori della Final four di Coppa Italia, anche il secondo allenatore di Cuneo Volley Lorenzo Gallesio e, nella giornata di sabato il centrale Marco Volpato. Due "reduci" interessati a quanto avveniva in campo, mentre dietro le quinte i dirigenti chiacchieravano fitto con i pari ruolo delle altre squadre.

E tra gli addetti ai lavori le voci di volley mercato si rincorrono.

Nel bel mezzo della finale tra Brescia e Ravenna, scoperte due altre carte del mazzo nella squadra 2024/2025 che completano il sestetto titolare della squadra allenata da Matteo Battocchio.

Detto della riconferma di Daniele Sottile in cabina di regia ed il clamoroso arrivo annunciato in anteprima da Targatocn dell'azzurro Giulio Pinali nel ruolo di opposto, di ieri (sabato 11 maggio) la notizia dell'ingaggio dello schiacciatore Felice Sette da Porto Viro.

Con la riconferma del tandem Codarin-Volpato al centro, restavano due le caselle da riempire per comporre il 6+1. Che hanno trovato la loro collocazione.

Da Santa croce sull'Arno arriva lo schiacciatore che completerà la diagonale con Sette: si tratta dell'estone Karli Allik, classe 1996, che con i Lupi ha giocato da novembre e fino alla fine stagione nella sua prima esperienza in Italia. Anche per Allik il punto di forza sembra essere il servizio, che andrà a rinforzare un fondamentale nel quale, sulla carta, la Cuneo della prossima stagione diventerà davvero molto forte.

Ultimo, ma non ultimo, il ruolo di libero, che sarà essere occupato dall'esperto Domenico Cavaccini. Campano di Salerno, classe 1987, Cavaccini nella scorsa stagione ha giocato a Catania, in Superlega. In carriera molteplici le sue esperienza nella massima serie: da Vibo Valentia a Cisterna, fino a Castellana Grotte.

Dunque completato il mercato in entrata per quanto riguarda i titolari della squadra cuneese, che sarà così composta: Sottile-Pinali, Codarin-Volpato, Allik-Sette con Cavaccini libero.

La campagna acquisti continua ora con gli ingaggi (e qualche riconferma) dei giocatori della panchina.