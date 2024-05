Djokovic k.o. a Roma, eliminato al terzo turno degli Internazionali d'Italia

(Adnkronos) - Novak Djokovic eliminato oggi nel terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e otto minuti.