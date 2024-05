A Carrù lo screening gratuito per la prevenzione del glaucoma del Lions Club Carrù-Dogliani

Il “Lions Club Carrù-Dogliani”, nella mattinata di giovedì 16 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13: 00 in piazza Gen. Perotti a Carrù, sarà presente con il mezzo polifunzionale per lo screening gratuito per la prevenzione del glaucoma, malattia che, nei paesi industrializzati, è fra le maggiori cause di cecità.



Il service è possibile grazie alla disponibilità del Distretto 108 Ia3, che fornisce il mezzo polifunzionale dotato dell’apparecchiatura necessaria per i controlli, che verranno eseguiti dalla dottoressa Carla Blengio, Ortottista, coadiuvata da diversi soci del Lions Club Carrù Dogliani.



In questa occasione il Lions si fa promotore anche della raccolta di occhiali da vista

usati.