Il Milanollo di Savigliano diventerà monumento nazionale? Si avvia la macchina per perfezionare la proposta

Più di 400 teatri italiani saranno dichiarati "monumento nazionale" secondo l'apposita proposta di legge se anche il Senato l'approverà, come ha fatto la Camera mercoledì 3 aprile scorso. Tra questi, potrebbe esserci il Milanollo di Savigliano.



Il Rotary Club locale ha scelto quindi di improntare la Festa della Cultura saviglianese dell'anno 2024 proprio sul riconoscimento in questione, sostenendo la possibilità che l’importante complesso storico teatrale, dedicato alle omonimo sorelle musiciste saviglianesi, diventi monumento nazionale. Alle 17 di sabato 25 maggio il presidente Lodovico Buscatti si troverà proprio al Milanollo per una conferenza, con possibile visita della struttura.



Secondo le disposizioni della proposta di legge è previsto possano essere dichiarati eleggibili di nomina i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni o quelli la cui programmazione sia rivolta ad attività dal vivo con il concorso finanziario pubblico. Quelli rispondenti ai prerequisiti sono 19 in Piemonte, di cui quattro in provincia Granda: oltre il Milanollo il Toselli di Cuneo, il Marenco di Ceva e il Magda Olivero di Saluzzo.