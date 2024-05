Premi e gadget allo stand di Polizza Migliore, main sponsor della Maratona di Faber Moreira dal 15 al 26 maggio a Saluzzo

Main Sponsor dell’Evento più atteso del momento, la Maratona del Dj Faber Moreira, Polizza Migliore ha voluto essere presente con uno stand posizionato all’ingresso del Festival all’ex Foro Boario di Saluzzo, con una partecipazione attiva e ricca di novità.



Pezzo forte il bicchiere personalizzato targato Polizza Migliore, in numero limitato, che dovrà essere richiesto quanto prima per non perdere l’opportunità.



Ma non mancano tanti altri premi e gadget, come la possibilità di essere ritratti in photo booth, la macchina dello foto con sfondo che stampa sul momento come la polaroid, con uno sfondo personalizzato, oppure ottenere una borsa personalizzata, utile a contenere le varie informazioni su una polizza di interesse, ad esempio quella dell’auto, con dei buoni sconto dedicati per l’occasione. Ricordiamo che Polizzamigliore.it si distingue su tutto il territorio italiano per offerte altamente competitive, pur avendo la possibilità di stipularle presso uno sportello fisico, quello di Saluzzo in Via Silvio Pellico 5.



E ancora, ogni sera potrete trovare dei gratta e vinci per poter vincere svariati gadget. Venite a trovarci, sarà un piacere ricevervi.