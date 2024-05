Associazione Amici della Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, il 26 maggio la prima uscita stagionale

È programmata per il 26 maggio la prima uscita ufficiale dell’Associazione Amici della Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, nata lo scorso agosto con l’obiettivo di porsi come supporto dell’istituzione museale monregalese.

Nonostante non sia ancora stata ufficialmente presentata la AAMM, questo l’acronimo della nuova associazione, ha organizzato una giornata sul territorio.

“Si tratta di una sorta di prova generale in vista di eventi più articolati e complessi– commenta il presidente Paola Gula – Una sorta di buon auspicio che parte dalla bellezza in cui vogliamo coinvolgere i soci e tutte le persone che avranno voglia di unirsi a noi”.

Due saranno le tappe di una giornata che inizierà e terminerà al Museo della Ceramica per conoscerlo e visitarlo e per tenere ferma la mission del nuovo sodalizio.

Poi ci si sposterà a Cuneo per visitare Villa Oldofredi Tadini, una delle più belle dimore storiche della provincia in cui saranno esposti servizi storici di ceramiche e porcellane.

Nato tra il XIV ed il XV secolo come torre di osservazione a difesa di Cuneo, il Colombaro San Michele diviene poi insediamento agricolo, con una parte adibita a “casa di villeggiatura” dei proprietari, i Conti Mocchia di San Michele, una delle più antiche famiglie cuneesi. Nel corso dei secoli vengono effettuati numerosi ampliamenti e arricchimenti, sia nella casa che nel parco, fino alla realizzazione della cappella nel 1764. Nella prima metà del XIX secolo il Conte Luigi Mocchia restaura la villa e la trasforma in residenza, dandole permanente l’aspetto che conserva ancora oggi.

Nel 1830 sposa la contessa Maria Oldofredi Tadini, appartenente ad una antichissima e nobile famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta. In seguito la residenza passa agli Oldofredi Tadini, i cui eredi la abitano tuttora. Il giardino è uno dei più antichi della città di Cuneo e conserva ancora l'originale impianto seicentesco. All’inizio del ‘600, i Mocchia trasformarono l’originale cascina in residenza estiva e la abbellirono con un vasto giardino, con una tipica struttura alla francese, con viale centrale e disposizione simmetrica degli alberi e delle aree a verde.

La seconda tappa è prevista a Carrù per un momento conviviale presso il Ristorantino Redibis In Frazione Massimini. Silvia Facello, chef e titolare oltre che referente provinciale delle Lady Chef, ha pensato per gli amici del Museo della Ceramica un menu primaverile servito, come è abituata a fare nel suo locale in omaggio al nostro territorio, in piatti di ceramica di Mondovì.

L’associazione è nata per avvicinare nuovo pubblico e nuovi appassionati al Museo: realtà viva e ben radicata nella cultura e nella storia locale. L’obiettivo è infatti quello di creare un gruppo di amici accomunati dal desiderio di vivere e far conoscere la tradizionale terraglia tenera monregalese.

“Le iniziative in programma saranno molteplici – spiega Paola Gula - dalle conferenze, alle uscite, corsi e visite guidate legate in primis al mondo della ceramica che deve essere fatto conoscere e alla portata di tutti. Per questo motivo tutti gli appuntamenti saranno aperti non solo ai soci, ma a chi ha a cuore la nostra storia e il nostro territorio”.