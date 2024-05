Elezioni Pamparato, il primo cittadino uscente Franco Borgna si ricandida, ecco la sua lista

"Ci rimettiamo volentieri a disposizione del paese, lavorando con impegno come fatto negli ultimi cinque anni". Così il sindaco uscente di Pamparato, Franco Borgna commenta la ricandidatura in vista delle amministrative del prossimo giugno.

La lista che lo appoggia, "Pamparato nel cuore", sarà composta in parte dai componenti dell'attuale maggioranza e in parte da quelli della minoranza, con un nuovo ingresso.

"La squadra è stata formata con un patto di solidarietà - spiega Borgna, 70 anni, ortopedico in pensione che è in corsa al municipio per il secondo mandato consecutivo a Pamparato, dvoe era già stato primo cittadino dal 1990 al 1995. - Confidiamo nella fiducia dei nostri compaesani per portare a termine i tanti progetti iniziati sul territorio".

Ecco i candidati consiglieri di "Pamparato nel cuore"



Andrea Giaccone

Marco Pagani

Ilaria Giaccone

Andrea Giovanni Russo

Federico Borgna

Ivan Galerio

Pier Paolo Bertolotti

Paola Regis

Patrizia Ferrua

Ivana Mussano