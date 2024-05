Lega Piemonte, presentate le liste ufficiali di candidati e candidate alle Regionali 2024: i nomi provincia per provincia

Sono state presentate ufficialmente nei tribunali del Piemonte le liste di candidate e candidati della Lega al prossimo consiglio regionale, a sostegno del candidato Presidente del centro destra Alberto Cirio.



“L'election day dell'8 e 9 giugno rappresenta per il Piemonte un appuntamento fondamentale. Contestualmente alle elezioni europee infatti noi piemontesi siamo chiamati alle urne per rinnovare la fiducia al Presidente Cirio, e alla squadra del centrodestra che negli ultimi cinque anni ha lavorato al rilancio di tutto il territorio regionale. I cittadini ricordano benissimo il Piemonte del 2019, fiaccato sia sul fronte sanità che dello sviluppo economico dalla precedente gestione targata centro sinistra. Nonostante siano stati anni difficili, caratterizzati negativamente dall'emergenza, sanitaria ma anche economica e sociale, del covid, il Piemonte del 2024 si presenta con un volto ben diverso, come una Regione con tutti gli indicatori economici in crescita, e che sta tornando ad occupare nello scacchiere dello sviluppo economico del nord ovest, e di tutta l'Europa, il ruolo che gli compete”. Così l’on. Riccardo Molinari - capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario della Lega in Piemonte.



Procede Molinari: “Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno del Presidente Cirio, e della sua squadra di Governo, a fortissimo traino Lega. I nostri assessori e consiglieri regionali, forti di una 'scuola politica' vera, e di legami reali e indissolubili con i territori, hanno saputo rappresentare un autentico 'valore aggiunto', e ottenere risultati concreti e tangibili, che ora occorre, in tutti i comparti, andare a consolidare. Per questo la Lega ha scelto di puntare, ancora una volta, su una squadra di amministratori di provata esperienza, per i quali parlano i traguardi raggiunti, sia in regione che negli enti locali da loro guidati. Chiediamo ai piemontesi di confermarci a giugno la loro fiducia, per completare una serie di progetti, opere e infrastrutture che saranno il cardine su cui costruire lo sviluppo del Piemonte dei prossimi decenni: una Regione in cui nessun territorio sarà lasciato indietro, e che punterà sempre più a valorizzare la propria posizione strategica, nel cuore del nord ovest e dell'intera Europa”.







Candidati e candidate della Lega al Consiglio Regionale del Piemonte



Alessandria: Marco Protopapa – Vittoria Poggio – Enrico Bussalino detto 'Bussa' - Rossella Maria Renza Gatti



Asti: Fabio Carosso Fabio – Silvia Ferraris



Biella: Chiara Caucino – Michele Mosca



Cuneo: Luigi Genesio Icardi – Paolo Demarchi - Gagliasso Matteo detto 'Gaglia' - Simona Giaccardi – Katia Manassero



Novara: Matteo Marnati – Maria Cristina Stangalini – Marzia Vicenzi



Torino: Fabrizio Ricca – Stefano Allasia – Andrea Cerutti – Gianluca Gavazza detto 'Di Torrazza' – Andrea Cane – Sara Zambaia – Silvia Acquaro – Giacomina Antonella Anselmo – Denise Burdet – Bruno Calandra – Letizia Catalano – Giuseppe Catizone – Maria Rita Esposito – Deborah Lamberti – Ilaria Miceli – Fioravanti Mongiello – Federica Pagliero – Pamela Palumbo – Nunzia Risicato – Carola Sobrero – Francesco Stolfo



Vercelli: Angelo Dago Angelo – Maria Luisa Pavese



Vco: Alberto Preioni – Martina Arceri



Nel listino regionale: Fabio Carosso, Gianna Gancia, Alberto Preioni.