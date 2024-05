Atletica: Arnaudo e Riva show a Potenza, conquistati i tricolori dei 10000

La tripletta di Pietro Riva, il ritorno al successo di Anna Arnaudo.

Nei Campionati italiani dei 10.000 metri a Potenza, sulla pista dell’impianto dedicato all’indimenticabile Donato Sabia, esultano i due cuneesi che conquistano i titoli assoluti.

Tra gli uomini vince ancora il 27enne delle Fiamme Oro per il terzo anno consecutivo e ribadisce la supremazia a livello nazionale. Sul traguardo chiude in 29:01.33 al termine del duello con il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 29:05.45), a lungo in testa per dettare il ritmo, ma all’ultimo giro il campione in carica riesce a piazzare la volata decisiva dopo aver controllato fino a quel momento. Al terzo posto si piazza il marchigiano Stefano Massimi (Atl. Vomano, 29:18.82) davanti al calabrese compagno di club Luca Ursano (Atl. Vomano, 29:25.90).

Titolo under 23 per il veneto Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane), già campione di categoria quest’anno nel cross, che è quinto a livello assoluto in 29:40.38 tallonato da Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane, 29:41.03). Sugli altri gradini del podio promesse Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi, 29:51.95) e Thomas Sorci (Atl. Winner Foligno, 30:25.70). La maglia tricolore juniores va a Leonardo Mazzoni (Toscana Atletica Jolly) che in 31:17.94 precede Giulio Moriconi (Atl. Winner Foligno, 31:33.73) e Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atletica, 31:58.61).

Al femminile prevale nettamente la 23enne Arnaudo in 32:40.81. La mezzofondista borgarina del Battaglio Cus Torino sferra l’allungo vincente intorno a metà gara per aggiudicarsi il suo secondo titolo sulla distanza dopo quello di due anni fa.

Nella prima volta dell’evento tricolore in Basilicata, sotto lo sguardo del presidente FIDAL Stefano Mei, finisce alle sue spalle l’argento europeo under 23 della passata stagione Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera), vicina al personale con 33:08.40. Terza posizione per la molisana Letizia Di Lisa (Gs Virtus Campobasso) che abbassa il suo primato a 33:20.17 con un minuto di progresso. Ai piedi del podio è quarta Marika Accorsi (Cus Parma) scesa a 33:34.89, poi Valentina Gemetto (Dk Runners Milano, 33:46.70) e Michela Moretton (Assindustria Sport, 34:22.64). Nella categoria under 23 si impone Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan, 35:07.16) nei confronti di Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo, 36:40.68) e Alice Senesi (Toscana Atl. Empoli Nissan, 37:30.12). Tra le juniores il titolo è per Laura Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia, 35:59.47) seguita dalla gemella Elena Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia, 36:08.27), terza Debora Bertagnolli (Atl. Valle di Cembra, 39:16.61).