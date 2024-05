Calcio femminile Serie B: la Freedom FC Women pareggia con il Genoa, al fischio finale si festeggia la salvezza

Una domenica di festa. La Freedom FC Women saluta il proprio pubblico con un bel pareggio a reti bianche con il Genoa e festeggia, anche sul campo, la permanenza in Serie B: il giusto momento di gioia condivisa, fra squadra, staff, società e pubblico, al termine di una stagione lunga, sofferta, ma conclusa con felicità, orgoglio e soddisfazione.

Manca ancora una giornata al termine del campionato, ma l'appuntamento con il “Paschiero”, è per il 2024-25, ancora nel torneo cadetto, nuovo punto di partenza per una società come quella di patron Danilo Merlo, nata nel 2021 partendo dall'Eccellenza e già in grado di inserirsi a pieno titolo nello scenario nazionale.

Prima dei brindisi, comunque, c'è stata una partita, combattuta e divertente. Dopo un primo quarto d'ora equilibrato e senza vere occasioni da gol, il primo sussulto: al 24' bella manovra delle padrone di casa che portano al tiro Devoto dal limite, palla deviata, blocca Macera; al 27' trema la porta di Nucera: Fernandez conclude dal limite, decentrata verso sinistra, centrando in pieno la traversa. Rispondono le arancionere: altra azione paziente, Devoto in profondità per Cocco che crossa, da destra, sul secondo palo Martin stoppa e prova a piazzarla, blocca in due tempi Macera. Al 31' botta di Devoto, fra le più propositive in fase offensiva, dalla distanza, sfera alta di poco.

Meglio le cuneesi nella seconda metà di primo tempo: al 41' ripartenza innescata dalla stessa Devoto che verticalizza per Ara, la quale avanza e batte dai 16 metri, Macera c'è. Nel finale di frazione, da segnalare un gol annullato per fuorigioco a bomber Bargi, ma all'intervallo è 0-0. Tanto equilibrio nella ripresa: al 69' brivido per le cuneesi, quando Mele, direttamente da calcio d'angolo, scheggia la traversa; bisogna aspettare il minuto 76 per una vera occasione: scambio Martin-Burbassi-Martin su corner da sinistra, palla tagliata dell'attaccante spagnola in area, dove si accende una mischia; sulla respinta della difesa arriva Mellano che calcia dai 16 metri, sfera a lato di poco. Al 79' contropiede Freedom: Devoto lancia Burbassi che scatta ancora ma, stanca, non riesce a concludere verso la porta, venendo chiusa dalla difesa. Poco dopo, brivido per le piemontesi: Bargi si insinua fra due difensori e cerca la zampata, Nucera esce con i tempi giusti e fa sua la sfera in presa bassa. Negli ultimi minuti, si attende solo il triplice fischio: la Freedom FC Women può festeggiare sul campo, davanti e con il proprio pubblico, l'obiettivo raggiunto, una storica salvezza.

FREEDOM FC WOMEN-GENOA 0-0

FREEDOM FC WOMEN (3-4-1-2): Nucera, Giatras, Zito, Bruni; Ara (58' Mellano), Martin, Cocco (77' Fadini), Devoto, Di Lascio (58' Battaglioli), Burbassi, Asta (87' Vazquez). A disp. Servetto, Marrone, Serna, Passarella, Aime. All. Ardito.

GENOA (3-4-3) : Macera, Fernandez (82' Oliva), Lucafo, Giles; Bettalli (82' Abate), Tardini, Scuratti (67' Campora), Mele; Acuti, Bargi, Ferrato (73' Parodi). A disp. Errico, Forcinella, Rossi, Parolo, Costi. All. Filippini.

Arbitro: Vincenzo Hamza Riahi della sezione di Lovere

Assistenti: Abibakr Darwish di Milano e Francesca Pia Algieri di Milano

Ammonite: Cocco, Burbassi (F), Mele (G)