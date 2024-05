Calcio: Monregale, Alessandro Curti è il nuovo presidente

Monregale Calcio S.C.S.D. comunica che, a seguito del rinnovo dell’Assemblea dei Soci, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione che guiderà la società nei prossimi anni.

Alessandro Curti, già in precedenza Responsabile organizzativo del Settore giovanile, sarà il nuovo Presidente.

La carica di Vice Presidente sarà assunta da Marco Mulassano.

Il nuovo CDA sarà composto, oltre che dal Presidente e dal suo Vice, anche da Paolo Formento (altro neo ingresso, ma volto noto in società), Lorenzo Cavallo ed Osvaldo Roà, questi ultimi in continuità con le precedenti amministrazioni.

Bertone e Bisotti: “Grazie a chi ha collaborato

«Ringraziamo tutti i soci, i collaboratori, gli allenatori, i dirigenti e lo staff Monregale – dichiarano il Presidente uscente Igor Bertone e la Vice Presidente uscente Monica Bisotti – che in questi anni hanno contribuito alla crescita del progetto Monregale. Un ringraziamento particolare va anche alle Amministrazioni comunale di Mondovì e di Vicoforte per la disponibilità al dialogo ed il supporto dimostrato in questi quattro anni di lavoro».

Curti: “Orgoglioso e motivato"

«Ringrazio tutti i soci per la fiducia, in particolare Davide Amenta per avermi riportato a Mondovì due anni fa, Igor e Monica per il lavoro di questi anni, il nuovo Vice Presidente ed i consiglieri: sarà curiosamente un CDA a maggioranza “carassonese”, alla guida della squadra della nostra città. Sono molto orgoglioso di rappresentare la Monregale e motivato a contribuire a raggiungere buoni risultati, nel segno della filosofia societaria che si prefigge l’obiettivo di crescere di pari passo a livello giovanile e di Prima squadra» le dichiarazioni del neo Presidente.

Tutto lo staff della Monregale calcio ringrazia Igor Bertone e Monica Bisotti per la gestione di questi anni, che ha portato a risultati sportivi importanti e di valore. Allo stesso tempo, augura buon lavoro al Presidente Curti e al nuovo Consiglio di Amministrazione.