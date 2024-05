Corsa in montagna: Francesco Mazza e Martina Chialvo nella spedizione azzurra per gli Europei di Annecy

Sono 34 gli azzurri (17 uomini, 17 donne) convocati per i Campionati Europei off-road, la rassegna continentale di corsa in montagna e trail, in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Annecy, in Francia.

In gruppo anche Francesco Mazza dell'Atletica Saluzzo (U20 Mountain Classic) e Martina Chialvo della Podistica Valle Varaita (trail).

Si gareggerà a livello assoluto nelle prove di salita e discesa, sola salita (entrambe previste anche per gli U20) e trail, per un totale di dieci titoli individuali in palio tra maschili e femminili.