Polisportiva Montatese al lavoro per portare una tappa del Giro d'Italia a Montà

Il settore ciclismo della Polisportiva Montatese che conta oltre sessanta ciclisti amatori tesserati si è ritrovato nei giorni scorsi, presso la sede sociale, per una serata dedicata al Giro d’Italia.

Ospiti di eccezione il Presidente della Federazione ciclistica Ucraina, nonché ex ciclista professionista della squadra Astana, Andreij Grivko, insieme con il Presidente della federazione ciclistica Piemontese, l’avvocato Massimo Rosso, e Giulio Abbate, già Presidente di tappa del giro d’Italia per la Città di Alba. A fare gli onori di casa Il Presidente della Polisportiva Montatese Gianluigi Babbiotti e il responsabile del settore ciclismo Stefano Germano che hanno raccolto con entusiasmo la sfida di portare nei prossimi anni una tappa del Giro d’Italia a Montà.

“Sarebbe entusiasmante – riferito il presidente Babbiotti – poter ospitare a Montà la partenza di una tappa del Girio d’Italia, e sicuramente la Polisportiva e il settore ciclismo faranno la loro parte per organizzare al meglio l’evento insieme all’Amministrazione comunale”.

Tra una domanda e l’altra al campione Grivko, il Presidente della Federazione Piemontese Rosso ha aggiunto che “si tratta di una possibilità reale, poiché la Regione Piemonte ha investito molto in questi anni sulla permanenza del giro in Piemonte e candidare un comune importante come Montà ad ospitare una tappa del Giro d’Italia avrebbe ricadute importanti anche per il tessuto economico e l’immagine del paese”.