Bra, il Caffè Letterario chiude la 6ª stagione, parlando di sostenibilità ambientale con Cinzia Scaffidi

Sembra ieri, ma è appena passata una nuova stagione da quando il Caffè Letterario di Bra è tornato offline dopo il tempo della pandemia. Ve la ricordate, sì? Ora l’ultimo appuntamento della 6ª edizione è in programma giovedì 16 maggio, alle ore 21, presso la libreria Crocicchio (via Carando, 8) con la presentazione del volume “Il profitto e la cura. La sostenibilità e le voci che non abbiamo ascoltato” (Slow Food editore).