Volley femminile: Mon.Vi. Bam LPM quarta al termine della Final Four Regionale Under 14

Resterà nei ricordi di tutte le ragazze la partecipazione della formazione Mon.Vi. Bam LPM Regionale alle casalinghe finali regionali Under 14, organizzate dalla LPM Pallavolo Mondovì sui campi di Palamanera, PalaItis, Carrù e Vicoforte.

Le giovani “Monvine” se la sono vista con il meglio che la pallavolo piemontese può offrire, con intense sfide alla Libellula Volley e a In Volley Piemonte.

Il titolo, nella finale del Palamanera, è andato alle torinesi della Vol-Ley Academy Volpiano (che si sono anche guadagnate il viaggio alle finali nazionali), capaci di regolare in rimonta la già citata Libellula.

Nelle finali regionali Under 15 maschili il titolo è andato al Sant’Anna Volley di San Mauro Torinese, che in finale ha piegato il Volley Parella Torino.

Il percorso delle giovani guidate dai coach Viola e Castagnino era iniziato ad ottobre, con la partecipazione alla fase di Eccellenza Regionale. Dopo quattro mesi di sfide con le migliori realtà della regione, le “Monvine” chiudevano la classifica al secondo posto distanti due soli punti dalla In Volley Piemonte Tuacar, tra l’altro sconfitta nella gara giocata al PalaItis il 9 dicembre.

La Mon.Vi. Bam LPM Regionale affrontava poi la fase ad eliminazione diretta del campionato territoriale, sconfiggendo nell’ordine le più giovani cugine della Mon.Vi. Bam LPM Verde negli ottavi di finale, El Gall nei quarti e L’Alba Volley in semifinale. La finale del campionato, giocata in un PalaItis gremito e rumoroso, vedeva le monregalesi cedere a Libellula (altra partecipante alla Final Four regionale) ma fregiarsi comunque del titolo di vicecampionesse territoriali.

Una nuova fase regionale, con quattro gironi da quattro squadre, ha fatto da preambolo all’atto finale della manifestazione. Giocando con grande qualità, la Mon.Vi. Bam LPM è riuscita a qualificarsi alla Final Four piegando la resistenza delle torinesi di Pianezza, delle alessandrine dell’Acqui Valenza e delle astigiane del Playasti.Era da quasi dieci anni che una formazione monregalese non partecipava alla Final Four regionale nella categoria Under 14, precisamente dalla stagione 2015-16.

In quell’occasione la LPM Pallavolo Mondovì si arrese a Balabor (poi campionessa regionale) in semifinale, ma vinse la finalina su In Volley.

Il risultato di questa stagione è frutto di un rinnovato investimento sul settore giovanile tramite il progetto Mon.Vi. Si tratta di un lavoro che, anche grazie ad un miglioramento del parco allenatori e della qualità dei roster ha portato diversi risultati nelle ultime due stagioni.

Nell’annata 2022/23 sono arrivati il titolo territoriale Under 14, il secondo posto territoriale in Under 13 e il titolo territoriale Under 12. In questa stagione, che deve ancora terminare, sono già arrivati il terzo posto territoriale in Under 18, il titolo territoriale Under 13 ed il titolo territoriale Under 12 nella sua versione 4x4. Ma tante sono le possibilità di incrementare il bottino, comunque già decisamente positivo.