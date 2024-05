Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì non riesce a sovvertire il pronostico, Novi in finale

Nella terza e decisiva gara del gironcino dei play-off il VBC Mondovì non riesce a sovvertire il pronostico avverso e viene superato dalla super corazzata Novi per 3-0 (25-14,25-15,25-15), che vola con pieno merito nella finale per la promozione in serie B, dove affronterà il S. Paolo Torino.

“Loro hanno giocato su livelli molto alti e senza alcuna sbavatura – commenta al termine coach Massimo Bovolo – mentre noi abbiamo accusato eccessivamente la tensione, giocando troppo contratti ed intimoriti dal valore dell’ avversario. Oggi loro hanno dimostrato di essere di categoria superiore e di meritare ampiamente la promozione in Serie B. Mi spiace che la stagione finisca così soprattutto per i ragazzi, che hanno lavorato duramente per tutta la stagione, per i miei collaboratori e per la Società e per i nostri tifosi, che anche in questa trasferta erano presenti in tanti e, nonostante l’ esito della partita, ci hanno nuovamente sostenuto con affetto e calore commuovente. Ora stacchiamo la spina, mentre la parola passa alla Società, che lavorerà per preparare la prossima stagione agonistica.”

Sulla gara purtroppo poco da dire: il Novi ha giocato su livelli molto elevati in tutti i fondamentali (forse la miglior prestazione di una stagione già super), commettendo pochissimi errori e non permettendo ai monregalesi di riuscire ad organizzare le necessarie ed opportune contromisure. Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, provando ad alternare durante la gara tutti i giocatori presente a referto, ossia Chessa, Candela, Bessone, Polizzi, Borsarelli ed il secondo libero Basso.Nel primo set il Novi parte forte e, soprattutto grazie al servizio, scava subito un solco, portandosi sul 10-4. Dentro prima Candela, poi Bessone ed infine Chessa in battuta, ma i novesi continuano la loro corsa (17-9, 21-12) e chiudono 25-14. Nella seconda frazione i monregalesi partono con Bessone in banda, ma continuano a faticare a reggere il ritmo forsennato degli avversari (10-6,19-11) e, nonostante gli inserimenti di Polizzi, Candela e del secondo libero Basso, si arrendono 25-15.Nel terzo set Bovolo parte con Candela in banda, ma i monregalesi continuano a faticare e il Novi si porta prima sull’ 8-3 e po13-7. Dentro Polizzi, Borsarelli, Turco e con il solito alternarsi dei due liberi, ma novi continua la sua marcia e chiude 25-15.

Ora che la pallavolo giocata è terminata la palla passa alla Società, che nei prossimi giorni, fatti a mente fredda le dovute ed opportune valutazioni, inizierà a lavorare in vista della prossima stagione agonistica.

NOVI-VBC MONDOVI’ 3-0 (25-14,25-15,25-15)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garello, Garelli, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Candela, Chessa, Bessone, Borsarelli, Polizzi, Turco. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.

CLASSIFICA: Novi 9, VBC MONDOVI’ 6, Lasalliano Torino 3, Arona 0