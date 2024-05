Comparto agroalimentare: siglato un accordo per incentivare lo sviluppo

“Con il protocollo d’intesa siglato in queste ore, abbiamo dato più fiducia e più sicurezza all’importante mondo dell’agricoltura, motore economico fondamentale per l’Italia e per il Piemonte”.

Così Monica Ciaburro - onorevole di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Agricoltura alla Camera - commenta l’accordo siglato tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo, al fine di promuovere politiche creditizie e sinergie destinate allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, anche in relazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intesa Sanpaolo metterà a disposizione del settore 20 miliardi di euro per il rilancio dell’agricoltura italiana - nell’ambito del più ampio plafond creditizio di 410 miliardi di euro a sostegno delle iniziative del PNRR - anche utilizzando la provvista fornita da CDP.

“Si tratta di una cifra molto rilevante per il sistema agroalimentare - prosegue Ciaburro -, che sarà a disposizione fino al 2027. Rispetto al passato si ha un più del 30 per cento di disponibilità per questo settore. Sono linee dedicate alle imprese agricole che hanno necessità di credito e che hanno visto in questi anni grande sofferenza nell'approccio con il sistema bancario, approccio che spesso non gli ha dato l'adeguata fiducia”.

“Ma il Governo Meloni vuole dare fiducia alle aziende - conclude l’onorevole Monica Ciaburro -, fiore all’occhiello della nostra economia, che fanno crescere il Paese e lo valorizzano in tutto il mondo”.