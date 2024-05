A Confreria i funerali di Andrea "Dreiu" Giraudo, autista morto nell'incidente di sabato a Cuneo

Saranno celebrati mercoledì 15 maggio, alle 15.30, nella parrocchiale di Confreria, i funerali di Andrea Giraudo, autista cuneese di 52 anni, morto nell'incidente di sabato sera in via Villafalletto a Cuneo.

Il rosario sarà recitto questa sera, martedì 14 maggio alle 17 presso la camera mortuaria del cimitero urbano di Cuneo, e alle 19 nella parrocchia di Confreria.

Residente in frazione Confreria di Cuneo, lascia la moglie Giovanna Andreis e i tre figli Lorenzo, Francesca e Maria, la mamma Rina e il papà Sergio.

Tutti lo conoscevano come Dreiu. Dopo aver gestito con la moglie il "bar 71" in corso Vittorio Emanuele II a Cuneo, e poi il vicino negozio di alimentari, da tempo lavorava come autista per un'azienda di noleggio di auto da cerimonia.

L'uomo, a bordo di una Maserati, è uscito di strada autonomamente, urtando probabilmente un ponticello e ribaltandosi sul bordo strada.

L'allarme da alcuni passanti, tra cui un infermiere fuori servizio. Da lì a pochi minuti sono intervenuti i sanitari dell'emergenza del 118, la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, la Volante della Polizia e il personale della Polizia scientifica.

Si tratta della quattordicesima vittima della strada nel Cuneese da inizio anno.