A Mondovì si conclude "Diari di Donne": ultimo appuntamento sulla menopausa

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì, in stretta collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis, è lieta di annunciare il successo dei primi tre appuntamenti del progetto "Diari di Donne – Convegni sul Benessere Femminile", nonché l'avvicinarsi dell'ultimo incontro focalizzato sulla menopausa.

Fin dal suo avvio, questo percorso ha mirato a sensibilizzare e informare le donne del territorio monregalese su tematiche cruciali relative alla salute femminile. Attraverso la preziosa partecipazione delle Dottoresse, dei Dottori e delle ostetriche della ASL CN1, ogni convegno ha offerto una panoramica completa sugli argomenti trattati, con un'attenzione particolare agli approcci preventivi, terapeutici e alle più recenti tecniche di intervento.

L'ultimo appuntamento, gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti in sala, dedicato alla menopausa e intitolato "Menopausa: consapevole rinascita", si terrà venerdì 24 maggio 2024 presso la Sala Scimè (Mondovì, C.so Statuto 11/d) dalle ore 17.30. Durante questo incontro, saranno condivisi accorgimenti e strategie utili per gestire questo importante cambiamento con efficacia e consapevolezza.

Marzia Arena, Presidente della Consulta Comunale Femminile di Mondovì, ribadisce l'importanza di questa iniziativa e la gratitudine verso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Mondovì per la loro fondamentale collaborazione e dedizione. L'obiettivo primario di questo progetto è fornire informazioni dettagliate e aggiornate per promuovere la consapevolezza nella gestione della propria salute.

Testimonianza:

"Da anni convivevo con l'incontinenza urinaria, una condizione che si è manifestata dopo il parto e con il passare degli anni si è acutizzata. Nonostante i miei sforzi per gestire il problema, non avevo mai considerato seriamente l'opzione di un intervento chirurgico. Tuttavia, tutto è cambiato dopo aver partecipato all'incontro sulla Sintomatologia Uroginecologica dello scorso maggio. Grazie a quella preziosa occasione, ho avuto accesso a informazioni dettagliate e consigli utili per affrontare la mia situazione in modo più efficace. È stato durante quell'incontro che ho scoperto la possibilità di un intervento chirurgico e senza quell'evento informativo, mi sarei probabilmente rassegnata allo stato delle cose.