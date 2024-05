Bra, nasce ufficialmente la Comunità Energetica Rinnovabile Roero: "progetto che unisce impegno per l’ambiente e sviluppo economico"

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 maggio, nella Sala Consiglio del Comune di Bra, si è formalmente costituita la Comunità Energetica Rinnovabile Roero.

L’assessore braidese Daniele Demaria: "È una data che rimarrà negli annali del nostro Comune: prende avvio infatti un progetto che unisce l'impegno per l'ambiente e lo sviluppo economico del territorio senza dimenticare la solidarietà. La Cer Roero porterà a un numero maggiore di impianti di energia rinnovabile nel nostro territorio che, grazie agli incentivi dedicati, renderanno più conveniente l'investimento e permetteranno quindi una crescita economica delle nostre aziende, oltre che un sostegno alle famiglie tramite la distribuzione degli incentivi. Le norme prevedono infatti anche lo sviluppo di progetti di coesione sociale".

Continua l’assessore: "È stata una grande emozione vedere quasi tutti i Sindaci del Roero nella nostra sala Consiglio, uniti convintamente nella creazione di questo strumento di sviluppo ecosostenibile del Roero, un territorio che merita coesione, promozione e crescita sostenibile. È un orgoglio sapere che siamo tra le prime Cer a costituirsi a poco tempo dal decreto attuativo, uscito lo scorso gennaio, e una delle più grandi d'Italia con i suoi 20 comuni, che fanno riferimento a più di 100.000 abitanti".

I prossimi passi saranno il riconoscimento dalla Regione Piemonte, così da essere "autonomi dal punto di vista patrimoniale. Se dovesse succedere qualcosa, nessuna ricaduta riguarderà i soci. Subito dopo, richiederemo l’accreditamento al Gse (Gestore servizi energetici) per poter accogliere adesioni di privati o aziende. In merito, daremo presto notizie. D’ora in poi, intanto, chi installa un impianto fotovoltaico potrà sbloccare ulteriori incentivi. Aderire alla Cer non comporta infatti mai perdite, ma sempre vantaggi. Male che vada si resta nella stessa condizione".

Ricordiamo che con Comunità energetica parliamo di un’associazione, su base volontaria, tra persone aziende o enti pubblici, che si può instituire tra chi è allacciato alla stessa cabina energetica. Questa prevede necessariamente due soggetti: un consumatore e un produttore di energia. Tra di loro viene scambiato il surplus prodotto durante la giornata: il produttore lo vende, invece che al fornitore, al consumatore, a un prezzo maggiore, che comunque per quest’ultimo è minore rispetto a quello che pagherebbe normalmente.

Di seguiti l’elenco dei Comuni coinvolti oltre a Bra, capofila: Baldissero d'Alba, Castellinaldo, Canale, Castagnito, Monticello d'Alba, Guarene, Corneliano d'Alba, Monteu Roero, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba, Montà d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno, Montaldo Roero, Magliano Alfieri, Pocapaglia, Sommariva Bosco, Santo Stefano Roero e Priocca.