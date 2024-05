Dall'8 giugno tre mesi senza treni lungo la linea ferroviaria Alba-Asti

Si prospettano un po' di disagi per i pendolari solitamente usano la tratta ferroviaria Alba-Asti. Tra l'8 giugno e il 9 settembre la linea, infatti, dovrà di nuovo chiudere e sarà sostituita dai pullman sostitutivi per alcuni lavori strutturali.

Spiega Fulvio Bellora, referente locale del Coordinamento mobilità integrata e sostenibile (Comis). "Dovranno essere sostituiti i binari nel tratto corrispondente alle gallerie Ghersi e Raineri, tra Neive e Barbaresco. In più saranno cambiate le sbarre del passaggio a livello in località Boffa e a Coazzolo. Con queste operazioni si potrebbero guadagnare circa 4 minuti nel normale tempo di percorrenza".

La linea, lunga 33.6 chilometri, riaperta lo scorso 11 settembre, era stata chiusa per undici anni a causa di problemi infrastrutturali, soprattutto a carico della galleria Ghersi di Neive, ritenuta non più sicura, e della mancanza di risorse finanziarie necessarie per garantirne il servizio.

Le fermate lungo la tratta, tra cui Asti, Isola d'Asti, Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e Alba, servono un bacino d'utenza di circa 120.000 persone.