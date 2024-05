"Miez a via" è il nuovo brano della soprano Nina Monaco, insegnante del Liceo Musicale di Cuneo

Nina Monaco, originaria di Torre Annunziata, è un famoso soprano vincitrice di numerosi premi musicali ed è ormai cuneese di adozione poiché da ben 14 anni è docente di canto al Liceo Musicale di Cuneo, dove aprì uno delle prime classi di canto della scuola.

Diplomata in canto presso il Conservatorio Statale “San Pietro a Maiella” di Napoli, ha vinto il concorso lirico “Città di Roma” e quello internazionale “Caruso De Lucia”. Ha calcato i palcoscenici oltre che in Italia, anche in Francia, Germania, Spagna, Turchia, Stati Uniti d’America. Ha partecipato a manifestazioni artistiche e a trasmissioni televisive su Rai Uno.



E’ molto apprezzata dai suoi studenti e dal mondo culturale cuneese, partecipa all’organizzazione di molte iniziative della Granda ed è anche nella giuria del Concorso Lirico Enzo Sordello

Autrice di canzoni in italiano, si è cimentata per la prima volta, con versi e musica, con una canzone in “lingua” napoletana. Il brano si intitola "Miez a via" ed è interpretato da Rino Matafù, di origine siciliana ma che vive ad Albenga in Liguria.

Giovane tenore emergente ma già noto per la partecipazione a concorsi e in ruoli teatrali, Matafù è stato notato da Nina Monaco al concorso “Enzo Sordello” di Cuneo, di cui lei è commissaria giudicatrice, che gli è valso la scrittura nel ruolo di Rodolfo nella Boheme di Puccini. Da allora è nato un sodalizio tra i due che è sfociato in una collaborazione musicale e in questa canzone che sta riscuotendo un notevole successo.

GUARDA IL VIDEO

Il brano è ascoltabile anche su Spotify e recentemente un’intervista dei due protagonisti è stata trasmessa dal canale ildiscobolo.net.