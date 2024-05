Nuovo servizio a sostegno delle associazioni per lo sportello Informagiovani di Dronero

In particolare il progetto prevede un supporto alle associazioni di volontariato attive in Dronero per quanto riguarda informazioni su bandi e aspetti normativi del Terzo Settore. Il servizio sarà curato da AFP, nell’ambito della convenzione per la gestione dello sportello Informagiovani. Da tempo l’Amministrazione comunale stava pensando di ampliare la collaborazione con AFP per la gestione del servizio di supporto tecnico per la partecipazione a bandi, attivo dal 2022 per progetti a regia comunale, estendendolo alle associazioni droneresi.