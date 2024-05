Silvio Raffo, il traduttore italiano di Emily Dickinson sarà ad Alba

Due momenti, unica protagonista, l'arte, che viene declinata in diverse forme e contaminazioni: nell’ambito del progetto “Una scuola che danza: vivere poeticamente l’arte”, venerdì 17 maggio in Sala Ordet, alle ore 15.30, l’I.C. Alba Quartiere Piave San Cassiano presenta alle famiglie una performance di danza-poesia preparata dalle alunne e dagli alunni delle classi quarte Rodari e Montessori, frutto dell’adesione della scuola al programma “Per chi crea”, patrocinato dal MiC e gestito da SIAE per la promozione culturale dei giovani e nelle scuole.



Attraverso la danza, la poesia e l'arte, i ragazzi sono invitati a esplorare le proprie emozioni, a scoprire nuovi linguaggi espressivi e a sviluppare una sensibilità più profonda verso il mondo che li circonda, acquisendo un importante strumento di evoluzione personale. Per dar vita alla loro esibizione, gli alunni hanno preso parte a laboratori di poesia e filosofia, lavorando sulle parole intorno alle quali hanno scritto le poesie che presenteranno. L’alto valore formativo ed educativo del progetto culmina con la messa in scena della performance artistica sul palcoscenico e l’invito, rivolto al pubblico, a condividere un’esperienza unica di poesia. Silvio Raffo, il maggior traduttore di Emily Dickinson, dialogherà con la classi quarte, in un incontro riservato dal titolo “Per fare un prato”, mutuato dall’omonima poesia di Emily Dickinson.

A seguire, venerdì 17 maggio alle ore 17.00, sempre in sala Ordet, tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro pubblico con l’autore Silvio Raffo, mediato dalle insegnanti della scuola Rodari e rivolto a tutti gli amanti della poesia e ai colleghi docenti (ingresso gratuito).

Poeta, saggista e traduttore. Silvio Raffo nasce a Roma nel 1947, si laurea in Lettere Classiche e poi si trasferisce a Varese, dove fonda il centro di cultura creativa "La Piccola Fenice”. La carriera professionale di Raffo comincia a venti anni con il suo esordio da poeta, ma nella vita sarà anche scrittore, critico letterario e professore di italiano, latino e greco al liceo classico Ernesto Cairoli di Varese. L’approdo alla traduzione risale agli anni Ottanta e da allora il professor Raffo ha curato la traduzione in italiano di circa 1400 testi di Dickinson, affermandosi come principale traduttore in Italia dell’autrice statunitense.