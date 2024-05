A Cuneo la nuova sede d’esame delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma

“Alta formazione digitale: costruire un ponte tra competenze, comunità e impresa”. E’ il titolo della tavola rotonda in programma per questo venerdì, 17 maggio, alle ore 15.30 presso la sede di Confindustria Cuneo, in via Vittorio Bersezio a Cuneo.

L’incontro accompagnerà l’inaugurazione, presso gli stessi locali, della nuova sede sede d’esame delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, e del "Sole 24 Ore Formazione" col Gruppo 24 Ore, realtà del Gruppo Multiversity attive da tempo nelle sedi di Alba, Bra e Barolo e che ora si apprestano a sbarcare nel capoluogo provinciale, sempre sotto la direzione dei dottori Carmine e Vincenzo Maffettone.

Per informazioni, 0171/292348; mail ecpcuneo@unipegaso.it.